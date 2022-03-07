Казахстанцы выступили в забеге на 500 метров на Чемпионате Мира в Норвегии

Хамар принимает чемпионат мира по конькобежному спорту. Спортсмены соревнуются в многоборье.

На старт на дистанции 500 метров от Казахстана вышел Дмитрий Морозов. Спортсмен показал результат в 36.12 секунды и стал первым по итогам выступления всех участников.

В забегах также принимала участие казахстанка Надежда Морозова — она стала третьей с результатом в 38.590 секунд.

Впереди у спортсменов выступления на дистанциях 5000, 1500 и 10 000 метров, после которых будет известно итоговое место.

Источник: olympic.kz



