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Казахстанцы снова смогут въезжать в Южную Корею без виз
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Сегодня в 10:00

Казахстанцы снова смогут въезжать в Южную Корею без виз

С 1 апреля возобновляется действие соглашения о взаимной отмене визовых требований.

В случае намерения осуществления трудовой деятельности, учебы и проживания на территории Южной Кореи необходимо получить соответствующую визу.

В Южной Корее действует электронная система авторизации въезда иностранных граждан К-ЕТА, согласно которой прибывающим в страну по безвизовому режиму иностранцам требуется не менее чем за 24 часа до вылета подать на сайте www.k-eta.go.kr электронное уведомление о планируемой поездке с последующим получением разрешения южнокорейских властей на въезд.

Источник: tengritravel.kz

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#казахстан #южнаякорея #путешествия #безвизовыйрежим #кудапоехать
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