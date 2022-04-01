Казахстанцы снова смогут въезжать в Южную Корею без виз

С 1 апреля возобновляется действие соглашения о взаимной отмене визовых требований.

В случае намерения осуществления трудовой деятельности, учебы и проживания на территории Южной Кореи необходимо получить соответствующую визу.

В Южной Корее действует электронная система авторизации въезда иностранных граждан К-ЕТА, согласно которой прибывающим в страну по безвизовому режиму иностранцам требуется не менее чем за 24 часа до вылета подать на сайте www.k-eta.go.kr электронное уведомление о планируемой поездке с последующим получением разрешения южнокорейских властей на въезд.

Источник: tengritravel.kz



