Казахстанцы об учебе в одном из лучших вузов Европы и жизни в Швейцарии

Айнур Жайхан, 25 лет, город — Лозанна, PhD-студент, facebook





О выборе университета и поступлении





В 2013 году я поступила в Назарбаев Университет. На втором курсе начала заниматься научной деятельностью в группе профессора Александра Рудермана. Он всячески поддерживал активных студентов, иногда даже сам оплачивал их поездки на конференции и научные практики за границей. Например, в 2017 году я на месяц поехала в Индию и написала несколько совместных научных статей.

Советую студентам быть смелее и обращаться к своим профессорам. Научная деятельность на программе бакалавриата не такая сложная. А вы сможете не только развить навыки написания статей, посетить разные конференции и расширить свой нетворкинг. Это также поможет вам при поступлении на программы магистратуры и PhD.

Например, я благодаря этому поступила в магистратуру в Научно-технологический университет имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Там тоже занималась исследованиями с топовым профессором. Именно он порекомендовал меня своему коллеге из EPFL — Федеральной политехнической школы Лозанны, который провел со мной интервью. Также профессор написал мне рекомендательное письмо. Это сыграло большую роль при поступлении.

Чтобы поступить в EPFL, недостаточно только одобрения профессора. Нужно также пройти общий отбор. Собрать стандартный пакет документов: CV, statement of purpose, IELTS/TOEFL, список научных публикаций. Хоть мои статьи и были не самые качественные, но комиссия больше обращает внимание на их количество.

Я выбрала EPFL, так как этот вуз занимает высокие места в рейтингах топовых университетов. Также меня заинтересовала работа в группе моего нынешнего профессора. Он продвинутый исследователь и приятный человек. А это важно при выборе программы PhD.

Об особенностях обучения





В университете есть качественные лаборатории для научных исследований со всем необходимым оборудованием. При поддержке профессора администрация может проспонсировать запросы учащихся. Например, закупить iPad-ы, чтобы PhD-студенты могли вести практические занятия.

В EPFL работают профессора со статусом мирового уровня





В EPFL работают профессора со статусом мирового уровня. Мой руководитель — обладатель множества научных наград, имеет высокий авторитет.

Курсы интенсивные и довольно сложные. Я пока брала только один курс, которому пришлось посвятить довольно много времени. А бакалавры и магистры берут по 6-7 курсов — это высокая нагрузка. Поэтому поступить в EPFL не сложно, но многие отсеиваются после первого года обучения.

Обучение по программам бакалавриата и магистратуры в EPFL платное, но недорогое. Значительно дешевле, чем в других европейских странах, и, возможно, дешевле, чем в некоторых вузах Казахстана. Как студент PhD, я получаю стипендию примерно 3200 франков. Этого вполне достаточно, чтобы жить в Швейцарии. К тому же у нас много скидок: и как у студентов, и как у сотрудников.

Об атмосфере





Территория кампуса делится на корпуса по направлениям. Есть Rolex Learning Center, где расположена большая библиотека. Много столовых, кафе. Интересно, что университет делает акцент на вегетарианскую еду. Рядом с EPFL есть научный центр, где проходят крупные конференции.





Университет находится за городом. Там тихо, спокойно. Для меня это преимущество. Недалеко от кампуса есть лес, озеро, где можно отдохнуть, погулять, устроить барбекю. Центр, где студенты занимаются самыми разными видами спорта. Мы часто выезжаем за город.

Как повлиял университет





Я попала в конкурентную среду. В нашей группе учатся люди — эксперты в своей сфере с фундаментальными знаниями. И это окружение открывает мне возможности для роста и развития.

Мне повезло с профессором. Это человек, который направит меня, даст совет при необходимости. Это важно для успешного прохождения программы PhD.

В Швейцарии я познакомилась с казахстанцами из Европы. Здесь живет сплоченное сообщество соотечественников, которое стремится к общению.

Весь этот опыт положительно влияет на меня и мой настрой.

Эрик Сапарбаев, 27 лет, город — Лозанна, PhD-студент, @erik_s7





О выборе университета и поступлении





Я искал программу PhD в топовых университетах. Рассматривал лаборатории и научные направления, которые они предлагают. Выбрал те вузы, которые подходили мне по сфере научного интереса, и начал отправлять письма разным профессорам, проходил интервью с ними. В результате у меня были приглашения из Швейцарии, Нидерландов, Саудовской Аравии и США.

Я выбрал EPFL. Федеральная политехническая школа Лозанны — это топовый вуз. Во всех рейтингах он входит в топ-20 лучших университетов.

В EPFL кандидаты на степень PhD сначала должны поступить по общему конкурсу, а уже потом могут найти себе профессора. Поэтому нужно собрать и подать документы к определенному дедлайну. А после того как тебя зачислят в школу, ты можешь начать поиск руководителя. Это самый сложный этап. Чаще всего профессора предпочитают, чтобы кандидаты уже имели опыт работы в лаборатории.

Еще одна особенность — в EPFL от PhD-студентов не требуются языковые сертификаты. Но важны оценки и наличие научных публикаций.

Об особенностях обучения





Моя программа называется «Химическая инженерия», она длится четыре года. По итогу я должен защитить диссертацию и получить степень PhD. Основную часть времени мы тратим на исследования, также мне нужно пройти несколько курсов и набрать 16 кредитов. Также PhD-студенты должны работать как преподаватели. Я учусь здесь уже четвертый год и проводил для студентов несколько курсов.

EPFL — технический университет с уклоном не на теорию, а на практику





EPFL — технический университет с уклоном не на теорию, а на практику. На занятиях студенты разных направлений обязательно прокачивают навыки использования современных технологичных программ. Потому что даже химикам сегодня необходимо уметь хотя бы немного программировать.

EPFL — федеральный университет с огромным финансированием, которое позволяет привлекать самых лучших профессоров из разных стран. На программу бакалавриата сюда может поступить практически любой желающий. Но после первого года идет большой отсев, потому что образовательный процесс довольно сложный.

Об атмосфере





На территории кампуса есть Rolex Learning Center, строительство которого было проспонсировано швейцарской компанией по производству часов. Там есть удобная площадка, где можно учиться, библиотека. В корпусах вуза всегда можно найти комфортные аудитории. А у PhD-студентов есть свои офисы.

В университете часто организуют семинары, круглые столы, где объясняют, как правильно строить карьеру, наладить нетворкинг.

Интересно, что больше половины студентов в EPFL — иностранцы.

Как повлиял университет





Я узнал много нового за несколько лет учебы здесь. Познакомился с разными людьми со всего мира. Стал более открытым к другим культурам.