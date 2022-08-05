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Казахстанцы на Бали. Алия Тен о том, как основала сообщество для соотечественников за рубежом
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Сегодня в 17:45

Казахстанцы на Бали. Алия Тен о том, как основала сообщество для соотечественников за рубежом

Алия Тен живет на острове Бали уже девять месяцев. В материале она рассказала о том, как объединила казахстанцев на острове, благодаря чату в Telegram.


Алия Тен, остров Бали, основательница Telegram-чата Kazakh People Bali, travel-блогер, @levartgirl

алия тен


О себе

Я travel-блогер и путешественник из Алматы. Проживаю на Бали уже девять месяцев. Купила билет в один конец, и вот я здесь. Это было спонтанное решение.

На Бали я живу с дочкой и мамой. Семье нравится, они чувствуют себя хорошо. Теперь Бали — наш дом. Климат здесь отличный: лето круглый год, океан под боком.

Как все началось

Kazakh People Bali

Чат был создан этой зимой, в январе. Я создала его в качестве взаимной поддержки.

Про цель и идею

Kazakh People Bali

Когда мы не могли связаться с родными, общались друг с другом, делились информацией, морально поддерживали. Так как казахстанские карты не работали, у многих возникли финансовые проблемы. Налички не было ни у кого, и мы помогали друг другу, чем могли. В первые двое суток в чат присоединилось больше 100 человек. Сначала люди приходили через мой Instagram. Теперь они приходят по поисковику: вбивают «Казахи на Бали» и находят наш чат. Многие удивляются, что на острове нас так много.

Многие соотечественники дружат между собой благодаря чату

Сегодня наш чат для казахстанцев, которые живут на Бали или планируют прилететь в ближайшее время. В группе много полезной информации. Например, можно получить ответы на вопросы: В каком районе жить, где лучше снять жилье, куда поехать? Можно найти рекомендации хороших ресторанов и многое другое. Мы также передаем посылки с Бали или на Бали, что удобно. Многие соотечественники дружат между собой благодаря чату.

О деятельности сообщества

Kazakh People Bali

Мы часто собираемся группами. Но самое масштабное мероприятие было на Наурыз. Я выступила в качестве организатора. Мы буквально за сутки до праздника арендовали виллу, заказали бешбармак, плов. Собралось свыше 60 человек. Все были рады видеть соотечественников и отметить праздник вместе.

Как стать членом сообщества

Чат открытый. Любой, кому интересна жизнь на Бали, может присоединиться. Единственное условие — чат именно для казахстанцев.

О планах

Kazakh People Bali

В планах дальше развивать сообщество. Чат оказался полезным и нужным. Здорово поддерживать связь с соотечественниками за тысячи километров от дома.

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