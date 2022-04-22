Казахстанцам станут доступны новые авиарейсы

Из Казахстана планируется запустить новые авиарейсы в Индию, Пакистан, Саудовскую Аравию, Беларусь и Турцию.

В 2022 году планируется возобновить регулярные рейсы в Монголию, Чехию, Китай, а также рейсы в Россию из городов Казахстана. Кроме того, ожидается открытие новых направлений в Индию, Пакистан, Саудовскую Аравию, Беларусь, Турцию.

Туристскую программу на лето 2022 года планируется пополнить такими направлениями, как Шарм-эль-Шейх, Мерса-Матрух, Анталья и Хайнань. Авиабилеты на эти направления можно приобрести только в рамках пакетного тура через туроператоров.

Источник: tengritravel.kz



