Казахстанский теннисист одержал двойную победу на турнире в Литве

Казахстанский теннисист Денис Евсеев блестяще выступил на международном мужском турнире M25 Вильнюс.

Алматинский спортсмен первенствовал в обеих сетках состязаний. В финале одиночных соревнований он был лучше представителя Финляндии Отто Виртанена — 5:7, 6:3, 7:6. По пути к чемпионскому матчу Денис на старте обыграл Йеруна Ванесте — 6:4, 6:1. Во втором раунде переиграл чеха Павла Нейедлы — 3:6, 7:5, 6:0.

В четвертьфинале Евсеев был сильнее Дэниела Кукермана из Израиля — 6:2, 5:7, 6:2. А за выход в финал сломил сопротивление бразильского теннисиста Габриэля Декампса — 6:3, 6:2.

28-летний казахстанец также завоевал трофей в парном разряде с Иваном Лютаревичом из Беларуси. В решающем поединке они переиграли венгерскую пару Питер Файта и Фабиан Марожан — 6:4, 7:6.

Источник: sports.kz