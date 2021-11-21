Казахстанский супертяж нокаутировал соперника и завоевал титул от WBC

Казахстанский боксер-супертяжеловес Жан Кособуцкий одержал победу над доминиканцем Алексисом Гарсией.

Поединок прошел в Гамбурге. Он был рассчитан на десять раундов, но не продлился всю дистанцию. В четвертом раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун, а в пятом победил техническим нокаутом.

Кособуцкий, владеющий поясом WBA International, завоевал вакантный титул WBC International Silver, который стоял на кону поединка.

Для казахстанца этот бой стал третьим в 2021 году. Он одержал 17 победу в профи. Гарисия же потерпел первое поражение в карьере при 11 выигрышах.

Источник: tengrinews.kz