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Казахстанский стартап получил $250 000 в Кремниевой долине
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Сегодня в 10:36

Казахстанский стартап получил $250 000 в Кремниевой долине

Стартап Adapt, разработанный молодыми казахстанскими специалистами, получил в США инвестиции в размере $250 000.

Проект получил финансовую помощь от американского венчурного фонда 500 Global. Он расположен в Кремниевой долине, куда 27-летний Бакытжан Дос с друзьями-разработчиками прилетели для презентации своей идеи. Казахстанцы предложили создать мобильное приложение, которое позволит любому представителю малого бизнеса за три минуты открыть свой онлайн-магазин.

Получив инвестиции, казахстанцы весной этого года принялись за создание стартапа под названием Adapt. За это время они успели презентовать свой проект для более чем 50 зарубежных инвесторов. Такую возможность, помимо гранта, предоставил 500 Global, в базе которых числятся инвесторы.

Adapt является приложением мобильной коммерции для малого бизнеса. Эта платформа позволяет за три минуты запустить через телефон профессиональный интернет-магазин. Любой предприниматель может мгновенно загружать товары, подключать способы доставки и оплаты, получать заказы через уведомления и WhatsApp.

Adapt позволяет собирать такие данные, как объемы продаж, аналитика посещаемости и конверсии по товарам. Основываясь на этой информации, приложение прогнозирует и дает предпринимателям рекомендации для принятия решений.

Adapt был создан компанией, которую основали Бакытжан Дос вместе с другом Ерболом Копжасаром. Фирма была создана в Кремниевой долине, однако офис, обеспечивающий работу платформы, открыт в Алматы. Сейчас в команде числятся десять человек.

Источник: tengrinews.kz

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