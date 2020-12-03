Казахстанский стартап Clockster привлек 750 тыс $

Казахстанский стартап Clockster привлек 750 000 долларов США от сингапурского фонда Quest Ventures.

Clockster предоставляет простой и удобный в использовании инструмент управления персоналом, предназначенный для микро-, малого и среднего бизнеса. Система позволяет компаниям автоматизировать расчет заработной платы, табели учета рабочего времени, упростить и управлять расписанием персонала и значительно улучшить взаимодействие между сотрудниками и их работодателями независимо от географического местоположения и часовых поясов.

Для Clockster данный инвестиционный раунд является вторым. Осенью 2018 года были привлечены инвестиции в размере 340 000 долларов США от казахстанского венчурного фонда ABC-I2BF Seed Fund и бизнес-ангела Олжаса Жиенкулова, который является сооснователем и директором сингапурского фонда Paladigm Capital.