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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Казахстанский стартап Clockster привлек 750 тыс $
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Сегодня в 11:50

Казахстанский стартап Clockster привлек 750 тыс $

Казахстанский стартап Clockster привлек 750 000 долларов США от сингапурского фонда Quest Ventures.

Clockster предоставляет простой и удобный в использовании инструмент управления персоналом, предназначенный для микро-, малого и среднего бизнеса. Система позволяет компаниям автоматизировать расчет заработной платы, табели учета рабочего времени, упростить и управлять расписанием персонала и значительно улучшить взаимодействие между сотрудниками и их работодателями независимо от географического местоположения и часовых поясов.

Для Clockster данный инвестиционный раунд является вторым. Осенью 2018 года были привлечены инвестиции в размере 340 000 долларов США от казахстанского венчурного фонда ABC-I2BF Seed Fund и бизнес-ангела Олжаса Жиенкулова, который является сооснователем и директором сингапурского фонда Paladigm Capital.

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#стартап #инвестиции #деньги
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