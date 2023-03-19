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Казахстанский школьник стал обладателем гранта известного американского вуза
29
/
Новости

Сегодня в 11:53

Казахстанский школьник стал обладателем гранта известного американского вуза

Ученик 12 класса Ерсултан Питебай получил приглашение от Массачусестского технологического института. Одаренный казахстанец рассказал, как ему удалось осуществить свою мечту.

По словам Ерсултана, мечта зародилась в восьмом классе. Именно тогда школьник интенсивно начал изучать физику.

Для поступления в известный американский вуз школьник готовился около года. Ему потребовалось сдать экзамены и написать эссе.

Окончив вуз, Ерсултан Питебай намерен продолжить свой путь в изучении физики и внести свой вклад в развитие отечественной науки.

Источник: inform.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.