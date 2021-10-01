Казахстанский иллюзионист в третий раз попал в Книгу рекордов Гиннесса

Казахстанский фокусник-иллюзионист Женис Айтжанов побил собственные два рекорда и вновь попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он стал лучшим в мире в раскладке четырех монет.

Его достижение заключается в перекручивании монет одной рукой между пальцами. В течение одной минуты нужно сделать максимальное число оборотов. Он совершал два трюка под названиями «Ручеек» и «Бабочка». Первый рекорд он побил в 2015 году, когда совершил 55 оборотов одной монетой за минуту. Второй рекорд — с четырьмя монетами сделал «Бабочку», в 2016 году, 14 оборотов за минуту. В этот раз он совершил 16 оборотов четырьмя монетами, побив собственный предыдущий рекорд.

Источник: tengrinews.kz