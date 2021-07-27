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Казахстанский гимнаст вышел в три финала на Олимпиаде-2020
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Вчера в 11:07

Казахстанский гимнаст вышел в три финала на Олимпиаде-2020

Казахстанец Милад Карими квалифицировался сразу в три финала.

В упражнениях на перекладине он набрал 14,766 балла. Карими показал второй результат среди всех участников, тем самым уверенно выйдя в финал соревнований.

Также казахстанец стал восьмым в вольных упражнениях. Он замкнул финальную восьмерку и будет биться за медаль.

Кроме того, Милад вошел в число 24 лучших в многоборье. Это позволило ему стать финалистом и в этом виде соревновательной программы.

Финал в многоборье состоится 28 июля, в вольных упражнениях — 1 августа, на перекладине — 3 августа.

Источник: tengrinews.kz

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