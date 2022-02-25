Казахстанский футболист Акжол Абдрахманов в 16 лет принят в португальский ФК FC Rio Ave

Молодой Казахстанский футболист Акжол Абдрахманов официально стал членом португальского футбольного клуба FC Rio Ave. Помимо игры за FC Rio Ave, Акжол также является игроком национальной юношеской сборной Казахстана.

Акжол живет и тренируется в португальской элитной академии BSports с 13 лет. За эти годы Акжол адаптировался к работе в международной среде, развил профессиональные навыки и доказал себе и своим соотечественникам, что у целей нет границ.





Rio Ave когда-то также был стартовой точкой в карьере Фабио Коэнтрау, бывшего игрока клубов Реал Мадрид, Бенфика и сборной Португалии. FC Rio Ave выбрали Акжола в свою молодежную команду и с 2022 года зарегистрировали его как официального игрока.

Акжол продолжит свое обучение в Академии BSports параллельно с работой в FC Rio Ave, поскольку BSports оказывает ему не только образовательную, но и техническую поддержку.

Акжол официально учится по португальской образовательной программе, что облегчит его поступление в Европейский университет.

В свои 16 лет Акжол уже признан активом BSports Academy.



