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Казахстанский фонд вложил $1 миллион в кыргызстанский Namba One
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Сегодня в 11:08

Казахстанский фонд вложил $1 миллион в кыргызстанский Namba One

Кыргызстанская группа IT-компаний Namba Group привлекла инвестиции в размере одного миллиона долларов США в первом раунде. Лид-инвестором сделки стал казахстанский фонд MOST Ventures Fund. Подписание сделки состоялось в Нур-Султане во время делового визита кыргызской делегации на территории Международного финансового центра «Астана». Сделка была проведена в сопровождении председателя правления АО «Администрация МФЦА» Ернура Рысмагамбетова.

Namba Group во главе с Аманом Тентиевым владеет и управляет успешными IT-продуктами и начинает свою историю с первого IT-продукта в Кыргызской Республике в 2007 году — namba.kg.

На сегодняшний день в число IT-продуктов группы Namba входят Namba One, Namba Pay, Namba Food, Namba Way, Namba Market, Namba Trade, Namba Profi, K-money и ряд других сервисов.

Источник: kapital.kz

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