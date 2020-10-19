Казахстанский фильм завоевал Гран-при Варшавского кинофестиваля

На 36-м Варшавском международном кинофестивале прошла мировая премьера «18 килогерц» Фархата Шарипова. Жюри дало фильму самую высокую оценку.

Картина рассказывает о жизни подростков в конце 90-х годов.

«18 килогерц — это частота звука, которую не слышат взрослые. Фильм посвящен проблемам подростков. Взрослея с каждым годом, становится все сложнее понимать проблемы молодых, проблемы, которые казались нерешаемыми, когда ты сам был подростком. Сложно вспомнить ту власть страха, оказавшись в которой, так сложно найти выход. Этим фильмом мне просто хотелось напомнить обо всем этом», — рассказал режиссер.

Фильм снят по мотивам книги Зары Есенаман «Хардкор». Киносценарий написан Фархатом Шариповым.

Съемки картины прошли в Алматы. Главные роли в фильме исполнили молодые актеры, которые впервые дебютировали в большом кино: Мусахан Жумахан, Алибек Адикен, Камила Фун-Со. Композитором выступил Илья Одегов.

Источник: esquire.kz