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Казахстанский фильм завоевал Гран-при кинофестиваля во Франции
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Сегодня в 08:34

Казахстанский фильм завоевал Гран-при кинофестиваля во Франции

Казахстанский фильм «Штурм» режиссера Адильхана Ержанова завоевал Гран-при фестиваля криминального кино Festival international du Film Policier Reims Polar, который прошел с 5 по 10 апреля во Франции.

Кроме того, картина завоевала еще одну награду — приз от кинокритиков. Жюри возглавлял известный французский актер и трижды лауреат премии «Сезар» Нильс Ареструп.



«Штурм» — двенадцатый фильм Адильхана Ержанова. Действие картины разворачивается в вымышленном поселке Каратас, где неизвестные в масках захватывают школу, но не предъявляют требований.

В фильме задействованы актеры Азамат Нигманов, Александра Ревенко, Нурлан Батыров, Данияр Алшинов, Берик Айтжанов, Нурбек Мукушев, Еркен Губашев, Теоман Хос и Нурлан Смаилов.

Источник: tengrinews.kz

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