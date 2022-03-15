Казахстанский фильм будет показан на кинофестивале в Шри-Ланке

Казахстанский фильм «От» покажут на кинофестивале Jaffna International Cinema Festival, который пройдет с 9 по 14 марта в Шри-Ланке.

Режиссером социальной драмы с элементами комедии выступила Айжан Касымбек — дочь известного режиссера Канымбека Касымбекова. Это первая полнометражная работа девушки.

Мировая премьера фильма состоялась в 2021 году на 26-м международном кинофестивале в Пусане. Кроме того, в прошлом году фильм был представлен на престижных кинофестивалях Film Festival Cottbus в Германии и Singapore International Film Festival в Сингапуре.

Источник: tengrinews.kz