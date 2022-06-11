Казахстанский фильм «Акын» получил награду на фестивале в Бразилии

Фильм «Акын» режиссера Дарежана Омирбаева получил награду на международном кинофестивале Olhar de Cinema в Бразилии.

Картина получила приз «Лучший фильм» в секции «Другие взгляды», где были показаны новинки мирового кинематографа и фильмы, уже прославившиеся на других фестивалях.

В данной секции фестиваля, прошедшего с 1 по 9 июня, было представлено всего восемь картин из 10 стран.

Фильм «Акын» также будет показан в музее современного искусства «Центр Жоржа Помпиду» в Париже. Там пройдут показы лучших фильмов Берлинского кинофестиваля. Показы пройдут с 10 по 26 июня.

Источник: tengrinews.kz