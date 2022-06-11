Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kazahstanskiy-fil-m-akyn-poluchil-nagradu-na-festivale-v-brazilii
Казахстанский фильм «Акын» получил награду на фестивале в Бразилии
85
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:22

Казахстанский фильм «Акын» получил награду на фестивале в Бразилии

Фильм «Акын» режиссера Дарежана Омирбаева получил награду на международном кинофестивале Olhar de Cinema в Бразилии.

Картина получила приз «Лучший фильм» в секции «Другие взгляды», где были показаны новинки мирового кинематографа и фильмы, уже прославившиеся на других фестивалях.

В данной секции фестиваля, прошедшего с 1 по 9 июня, было представлено всего восемь картин из 10 стран.

Фильм «Акын» также будет показан в музее современного искусства «Центр Жоржа Помпиду» в Париже. Там пройдут показы лучших фильмов Берлинского кинофестиваля. Показы пройдут с 10 по 26 июня.

Источник: tengrinews.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанскоекино #кинофестиваль #чтопосмотреть #бразилия #номинация
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал турнира WTA в Истборне
690
Концерт SayMo и ABDR пройдет на сцене EXPO
3431
В Казахстане предлагают создать кодексы родителя, ученика и учителя
1873
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.