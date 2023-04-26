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Казахстанский дуэт выиграл гран-при музыкального конкурса в Италии
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Главный

Сегодня в 11:32

Казахстанский дуэт выиграл гран-при музыкального конкурса в Италии

Солисты ГКО «Қазақконцерт» Темирлан и Ернат отправились в Италию при поддержке Министерства культуры и спорта.

Дуэт выиграл гран-при престижного музыкального конкурса Open Italy 2023. Мероприятие, ежегодно проходящее в городе Пезаро, собрало конкурсантов из 24 стран, среди которых лучшим был признан казахстанский дуэт. Музыканту покорили жюри и публику, исполнив кюи «Адай», «Көроғлы», «Әлқисса» и произведение Сулейменова West.

Источник: inform.kz


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