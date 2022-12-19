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Казахстанский боец Сергей Морозов одержал третью победу в UFC
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Сегодня в 10:45

Казахстанский боец Сергей Морозов одержал третью победу в UFC

Казахстанский боец Сергей Морозов, выступающий в легчайшем весе, одержал третью победу в UFC.

На турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе 33-летний актюбинец открывал кард ивента поединком против американца Джурни Ньюсона.

Бой, рассчитанный на три раунда, прошел всю дистанцию и завершился победой Морозова единогласным решением судей — 30-27, 29-28, 29-28.

Для Сергея эта победа стала 19-й в профессиональной карьере и третьим успехом после пяти выступлений в UFC.

Это был первый бой Морозова в UFC после подписания нового долгосрочного контракта с американской организацией.

Источник: tengrinews.kz

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