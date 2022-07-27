Казахстанский блокчейн-стартап Neemble попал в крупнейший Web3 акселератор AppWork

AppWork — это номер один акселератор в юго-восточной Азии, базирующийся в Тайване. Фонд AppWorks предоставляет финансирование, чтобы помочь проектам, находящимся на стадии роста, а также делится образованием с талантами и готовит их к успешной карьере в мире стартапов.

AppWork насчитывает 435 активных стартапов и почти полторы тысячи фаундеров, получивших важные знания от приглашенных менторов. За время работы фонда в стартапы было привлечено $4.7 миллиарда.

Казахстанский стартап Neemble успешно прошел в акселерацию AppWork, поборовшись за эту возможность с рекордным количеством заявок других Web3 проектов в этом году.

Победители получат возможность привлечь инвестиции от $500 000 до $10 000 000.

Источник: @nftbazaar_kz