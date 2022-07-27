Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kazahstanskiy-blokcheyn-startap-neemble-popal-v-krupneyshiy-web3-akselerator-appwork
Казахстанский блокчейн-стартап Neemble попал в крупнейший Web3 акселератор AppWork
80
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:21

Казахстанский блокчейн-стартап Neemble попал в крупнейший Web3 акселератор AppWork

AppWork — это номер один акселератор в юго-восточной Азии, базирующийся в Тайване. Фонд AppWorks предоставляет финансирование, чтобы помочь проектам, находящимся на стадии роста, а также делится образованием с талантами и готовит их к успешной карьере в мире стартапов.

AppWork насчитывает 435 активных стартапов и почти полторы тысячи фаундеров, получивших важные знания от приглашенных менторов. За время работы фонда в стартапы было привлечено $4.7 миллиарда.

Казахстанский стартап Neemble успешно прошел в акселерацию AppWork, поборовшись за эту возможность с рекордным количеством заявок других Web3 проектов в этом году.

Победители получат возможность привлечь инвестиции от $500 000 до $10 000 000.

Источник: @nftbazaar_kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #стартап #азия #акселератор #блокчейн
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Family Fest
2052
В Италии снова распродают дома по 1 €
1684
Художники из 7 стран мира приехали рисовать картины ко Дню города
2881
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.