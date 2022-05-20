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Казахстанских домбристов пригласили на конкурс в Лос-Анджелес
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Сегодня в 09:10

Казахстанских домбристов пригласили на конкурс в Лос-Анджелес

Казахстанских домбристов Темирлана Олжабая и Ерната Наурыза пригласили на конкурс World Championship в Лос-Анджелес, который состоится с 21 по 31 июля 2022 года.

Организаторы из США выслали приглашение казахстанским артистам после предварительного онлайн-отбора в номинации «инструментальная музыка». В случае победы участников ожидает контракт с американским популярным лейблом.

Домбристы готовят несколько номеров для финала, в том числе из классики, а также казахские народные произведения.

Источник: tengrinews.kz

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#казахстанцывмире #конкурс #музыка #лосанджелес #домбристы
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