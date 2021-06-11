Казахстанские теннисисты вышли в финал «Ролан Гаррос» и сотворили сенсацию

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в финал «Ролан Гаррос».

Спортсмены впервые в истории казахстанского тенниса в мужском парном разряде вышли в финал Открытого чемпионата Франции. В полуфинале наш дуэт обыграл испанцев Пабло Андухара/Педро Мартинеса.

В первом сете казахстанцы проиграли 1:6. Во втором игра шла вровень вплоть до 9-го гейма. Единственный брейк-пойнт позволил Александру и Андрею забрать вторую партию 6:4. В решающем сете казахстанцы вновь в стартовом гейме сделали брейк. Этого им хватило, чтобы довести матч до победы и подарить всем казахстанцам выход в исторический финал Открытого чемпионата Франции.

Встреча продлилась 1 час и 45 минут. За это время Бублик и Голубев сумели реализовать два брейк-пойнта из двух, восемь раз подать навылет и допустить две двойные ошибки. В свою очередь, Андухар и Мартинес записали в свой актив три брейк-пойнта из шести и допустили четыре двойные ошибки.

Так Александр Бублик и Андрей Голубев впервые в карьере сыграют в финале турнира серии «Большого шлема».

Источник: zakon.kz