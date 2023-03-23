Казахстанские теннисистки досрочно вышли в четвертьфинал квалификации ЧМ до 14 лет

В Кучинге завершился первый игровой день групповой стадии квалификации зоны Азия/Океания — World Junior Tennis Competition 14&under. Казахстанские юниорки обыграли команды Китайского Тайбэй и Новой Зеландии с одинаковым счетом 2:0.

22 марта сборной Казахстана предстоит сыграть заключительный матч группы против команды Австралии. В этой игре определится, кто из этих двух сборных выйдет в ¼ финала с первого места. Обе команды уже обеспечили себе досрочный выход в плей-офф.

В квалификации командного чемпионата мира играют 16 команд, которые поделены на четыре группы. В плей-офф выходят по две сборные из каждой группы. Они разыграют путевки в финальный этап командного чемпионата мира.

Источник: inform.kz