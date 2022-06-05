Казахстанские спортсменки выиграли «золото» отборочного турнира по настольному теннису

Женская сборная Казахстана выиграла Центрально-Азиатский отборочный турнир по настольному теннису.

В финале казахстанки Сарвиноз Миркадирова, Ангелина Романовская, Анель Бахыт и Алиса Цвигун обыграли спортсменок из Узбекистана. На третьем месте расположилась сборная Ирана.

Среди юношей чемпионами стали мастера малой ракетки из Ирана. Команда Казахстана — Алан Курмангалиев, Искандер Харки, Санжар Жубанов, Сагантай Курмамбаев уступила соперникам в финале и расположилась на втором месте. «Бронза» у команды Узбекистана.

Обе сборные Казахстана выиграли путевки на юношеский чемпионат Азии, который состоится осенью в Лаосе.

Источник: olympic.kz