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Казахстанцы приняли участие в создании нового клипа The Weeknd
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Сегодня в 10:34

Казахстанцы приняли участие в создании нового клипа The Weeknd

Казахстанская VFX-студия Buralqy создала визуальные эффекты в новом клипе популярного певца The Weeknd.



Клип на трек Take My Breath был презентован в ночь на 6 августа и уже набрал больше 2,5 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале исполнителя. В ролике, снятом режиссером Cliqua, певец оказывается в ночном клубе на модной вечеринке с пульсирующими вспышками света и танцами.

Источник: tengrinews.kz

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