Казахстанские школьники впервые в истории заняли второе место на международной олимпиаде по робототехнике

Обладатели серебряной медали выступали в старшей основной категории — Senior. Серебряную медаль завоевали Имангали Мынжасар и Бибарыс Михаш, ученики государственной школы №26 им. Ж.Жабаева и IT-лицея № 9 города Шымкент. Подготовкой команды занималась частная школа робототехники «Робопарк» города Шымкент.

World Robot Olympiad — это крупнейшие международные соревнования для школьников и студентов в возрасте от 10 до 21 лет, существующие с 2004 года.

Финал World Robot Olympiad проходил 18-19 ноября в Дортмунде, Германия. В этом году в финале за звание лучших боролись 365 команд из 73 стран мира. А в отборочных этапах участвовали 15 000 команд со всего мира.

Казахстан участвует в этой олимпиаде с 2014 года. В этом году на мировой этап олимпиады ездили десять команд из Казахстана. Национальная команда выступила во всех четырех номинациях — Future Engineers, Robomission, Future Innovators, Robosports.

В состав национальной сборной вошли команды, подготовленные в Назарбаев Интеллектуальных Школах, а также от Республиканской Физико-математической школы, частных школ «Роботек» и «Робопарк». Спонсорами поездки детей от школы Роботек стали компании EPAM Kazakhstan, ERG Kazakhstan и Apelsin Tour.