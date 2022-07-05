Казахстанские школьники установили рекорд на соревнованиях в Великобритании

Казахстанские школьники одержали победу сразу на двух британских внесезонных олимпиадах FIRST Tech Challenge UK and Ireland. Кроме того, школьники из Казахстана установили абсолютный рекорд соревнований, выиграв 19 из 20 игр с рекордным счетом и получив сразу три номинации от членов жюри.

Сборную страны представили 12 школьников в возрасте 15-17 лет. Все они победители и призеры казахстанских и международных соревнований по робототехнике.

Первое соревнование FIRST Tech Challenge — West Midlands состоялось 28 июня в городе Вулвергемптон, где казахстанские школьники победили в 10 из 10 игр, а также выиграли главную судейскую номинацию Judges Award, которая присуждается команде, проявившей наилучший спортивный профессионализм.

Второе соревнование FIRST Tech Challenge — South East прошло 1 июля в Лондоне. Казахстанские школьники выиграли девять из 10 игр и по результатам завоевали первое место. Вместе с тем школьникам присудили уже две награды от жюри – Judges Award и Control Award. Помимо сильнейших британских команд, в играх приняли участие и сверстники из других стран.