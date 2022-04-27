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Казахстанские школьники стали чемпионами по робототехнике в США
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Сегодня в 08:50

Казахстанские школьники стали чемпионами по робототехнике в США

Школьники из Казахстана стали призерами на чемпионате по робототехнике в США. Они одержали победу в номинации Challenge Solution Award — «Лучшее проектное решение» с проектом поезда с дронами.

Чемпионат мира по робототехнике First Lego League в возрастной категории от семи до девяти лет проходил с 20 по 23 апреля в Хьюстоне. Темой соревнований для школьников со всего мира в 2022 году стали грузовые перевозки. На мировом форуме впервые выступила команда из Казахстана, представляющая Центр дополнительного образования LEAS.

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Дети из Алматы предложили несколько способов решения проблем, связанных с эффективной грузоперевозкой, среди которых поезд с дронами. Их разработкой уже заинтересовались в американской транснациональной корпорации Google, представители которой пригласили казахстанских чемпионов в будущем стать их ведущими инженерами.

На разработку детям понадобилось девять месяцев интенсивной подготовки. Всего на чемпионате мира по робототехнике были представлены 60 команд.

Источник: liter.kz

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#казахстан #робототехника #школьники #победа #чемпионат
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