Казахстанские продюсеры о своем опыте работы с Netflix, CBS, Apple и не только

Гаухар Нуртас, город — Лос-Анджелес, продюсер, TV host, актриса, режиссер, @gia_noortas
О начале карьеры
Еще с юности я мечтала о карьере в кино. Я приехала в Лос-Анджелес специально для этого. Как и многие, поначалу думала, что буду актрисой. Но через год решила, что создание собственных проектов гораздо интереснее, и выбрала профессию продюсера. Также я прислушалась к мнению старшего брата Жанботы Туякбаева, автора известной песни «Атамекен», который считал, что у меня хорошие организационные способности.
Мой первый фильм «Домохозяйка» производства США вышел на экраны в 2005 году и был куплен Time Warner и HBO. А первой кампанией по продвижению казахстанских фильмов на Западе оказалась работа над фильмом «Келин» режиссера Ермека Турсунова в 2009 году. Благодаря таланту создателей картины и работе нашей команды этот фильм попал в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Из моих собственных казахстанских проектов самым значимым для меня был проект «Токал». Это был мой первый опыт производства кино в Казахстане, остальные мои фильмы все были чисто американского производства. Фильм «Токал» был призван привлечь внимание общественности к положению женщин в современном обществе, а также к осознанию пагубного воздействия искаженных отношений в семье на нежную психику детей.
В прошлом году в телепроекте американской компании CBS мне посчастливилось быть одним из жюри шоу талантов The World’s Best!. Казахстан показал себя так, как никто другой на этой большой культурной арене. Там было большое количество участников из многих стран, но никто не показал себя так, как наши талантливые Димаш Кудайберген и Данэлия Тулешова.
В этом году произошло историческое событие, это связано с фильмом «Томирис». Когда я увидела трейлер этого фильма, я сразу увидела его потенциал. Созвонившись с Аканом Сатаевым, мы решили объединить силы, и я возглавила кампанию фильма. На закрытый показ для членов «Золотого глобуса» я пригласила и друзей, владельцев компании Arclight. Они были в восторге от фильма, и позже между ними и Satai Film был подписан контракт по реализации этой картины.
Сегодня фильм «Томирис» продан на многие важнейшие территории мира, в том числе и США. Это впервые в истории казахстанского кино. Я горжусь этим фактом и режиссером Аканом Сатаевым, талантливыми актерами и командой, создавшим этот великолепный фильм. Все важнейшие издания Голливуда писали многократно о фильме и нашей команде. Наша царица Томирис и сегодня, объединив казахстанцев, покоряет мир.
О профессии
Продюсер — одновременно и творческая личность, и бизнесмен. Творческие люди влюбляются в идею и зачастую слепо ее любят. Продюсер должен уметь вовремя снять розовые очки и увидеть реальность. Он должен уметь принимать победы и поражения.
Продюсер придумывает весь процесс и идею проекта, а потом подбирает сценаристов и режиссеров, ведет весь проект вплоть до дистрибуции. Иногда ему приносят проект уже в виде написанного сценария, и если в нем есть потенциал, то продюсер за него берется.
В зависимости от стадии развития проекта, продюсер должен уметь найти правильный способ его создания, реализации и дистрибуции.
Мой рабочий процесс на сегодня начинается с поиска потенциала. Каждый день я внимательно смотрю материалы, читаю новости и активно ищу потенциал. Умение найти потенциал — прерогатива продюсера. Продюсер должен быть многозадачным, уметь балансировать, жонглировать проектами, работать параллельно над каждым из них.
Творческая команда подбирается в зависимости от проекта. Профессиональные качества человека превыше всего, но и личные тоже много значат. Когда на рабочей площадке люди работают в тяжелых условиях, команда должна быть как большая семья. Все должны работать сплоченно. С самого начала цель продюсера — обозначить точные задачи перед всеми.
Человеческий фактор — самая большая сложность в продюсировании. Для меня лично самое сложное — быть жесткой.
Продюсер должен вырабатывать в себе невероятное терпение. Идти постоянно вперед, но при этом не быть упрямым.
Что самое интересное в работе
Самое интересное в продюсировании — это сам процесс. Так же, как и в жизни: если не наслаждаться процессом, то никогда не сможешь наслаждаться жизнью. Потому что жизнь — это и есть процесс. Нужно уметь по-философски относиться к провалам, иметь силы вставать, уметь радоваться жизни и видеть успех. Зачастую многие не видят собственные результаты. Надо видеть все реально: видеть успехи и поражения, при этом умея все это принять и идти вперед.
Нужно уметь по-философски относиться к провалам, иметь силы вставать, уметь радоваться жизни и видеть успех
Кино — раскрытие жизненных аспектов в рамках того или иного жанра. Моя цель — показать миру нашу истинную историю, культуру. Когда объединяются казахстанцы, случаются чудеса. Я всегда готова рассматривать начальные и законченные проекты, которые ищут развитие, дистрибьюторов.
Еркебулан Куришбаев, 32 года, город — Алматы, продюсер, @qeshaq
О начале карьеры
У меня всегда был повышенный интерес к индустрии кино, я мечтал работать в этой сфере. Благодаря близкому другу оператору-постановщику Мадиару Сатыбалдиеву, у которого всегда был талант к фото и видео, мы открыли небольшой продакшн и снимали клипы для своих друзей — Диаса Аблаева и Галымжана Молданазара. Затем меня пригласили работать в лучшую продакшн-студию Казахстана AnyKey. Там я и получил опыт продюсирования, работая на крупных иностранных проектах.
В качестве продюсера я работал над проектами Sprite Russia, Hyundai, BMW, Air Astana, Apple и с другими компаниями.
О профессии
Самая большая задача продюсера — ответственность. За людей, технику, проект и бюджет, который выделяет заказчик. Помимо организаторских способностей очень важны коммуникативные навыки и умение находить решения в самых сложных ситуациях.
Рабочий процесс продюсера начинается с поиска потенциальных клиентов и получения брифа, затем подбор режиссера и сценариста, выбор художника-постановщика, селекция команды и людей, кто будет заниматься постпродакшном. После чего он считает смету и утверждает с заказчиком.
Творческую команду выбираем под задачи клиента. То есть у каждой задачи есть своя специфика или жанр. С опытом работы начинаешь понимать, с какой задачей лучше справится тот или иной режиссер, оператор и команда художников-постановщиков.
Стараться предвидеть все риски — также одна из задач продюсера
Трудности бывают разные. Самое простое — ненормированный график. Бывает, на подготовительном процессе спишь по 4-5 часов в сутки, а на самих съемках, бывает, не спишь по 20-30 часов. Также бывают форс-мажорные ситуации. К примеру, сбой дорогостоящего оборудования, проблемы со здоровьем у кого-то из съемочной группы и непредвиденные погодные условия.
Стараться предвидеть все риски — также одна из задач продюсера.
На этапе становления сложно находить инвестиции, так как мало кто верит в тебя и не доверяет. Поэтому зачастую приходилось вкладывать свои деньги, чтобы проект состоялся и люди увидели твою работу. Сегодня предложить свои услуги проще, так как за годы сформировалось доверие и наработалось портфолио.
Что самое интересное в работе
Самое интересное и бесценное в работе — общение и знакомство с разными людьми. Благодаря профессии я за последние годы познакомился и подружился с талантливыми, умными и великими людьми.
Хочу поработать с зарубежными фэшн-брендами и автогигантами, такими как Mercedes-Benz или Audi. Или снять клип для известного западного артиста.
Алена Казакова, 31 год, город — Лос-Анджелес, Нью-Йорк, продюсер, @alyonashow
О начале карьеры
С ранних лет я интересовалась журналистикой и СМИ. Мой многолетний путь в карьере телевидения начался с первой стажировки в качестве интерна в постпродакшне. Моя первая оплачиваемая работа за камерой была в качестве ассистента по съемкам.
Работа сложная, но она необходима для всех желающих достичь высот в телеиндустрии. Именно благодаря работе ассистентом по съемкам можно понять, к какой сфере тебя тянет больше всего. Я хотела заниматься организацией съемок и нести ответственность за логистическую часть продакшна. Несколько лет проработав координатором по съемкам, я пришла к реализации того, что мне не хватает креативной энергии и что именно в этом мне нужно себя попробовать. С тех пор и начался путь юного продюсера.
Последними моими проектами были Street Food и Home Game, которые вы можете посмотреть на Netflix прямо сегодня. Одним из самых запоминающих проектов был Celebrity Apprentice, где моим боссом и ведущим был Арнольд Шварценеггер. На этом проекте я координировала логистическую часть шоу.
О профессии
Существует несколько ветвей продюсера. От исполнительного до линейного, от креативного и кастинг-продюсера до ассоциативного и выездного продюсера, которым являюсь я.
Самая важная часть моей работы — это исследования и поиск информации. Это фундамент моего рабочего процесса. Поиск талантов, локации, драматичных и интересных историй, исторических фактов и экспертов, которые могут на камеру «сочно» раскрыть ту или иную тему.
После того как креативная часть проекта под контролем, я несу ответственность за воплощение креативных идей в реальность, решая вопросы по съемкам, финансовые элементы, логистику и организацию самих съемок. Во время выездных проектов в мои обязанности входят: структурирование съемочного графика, поддержка режиссера, координирование съемочной команды.
Конечно, каждый человек в моей индустрии понимает, что на съемках всегда идет что-то не так. Моя задача — сохранять профессиональное равновесие и иметь «план Б» на любую непредвиденную ситуацию.
Конкретно съемочную команду мы в основном подбираем по рекомендациям и профессиональному портфолио.
Продюсер должен обладать трудолюбием, не принимать «нет» за ответ, мыслить за пределами разумного, уметь справляться с несколькими задачами одновременно, иметь способность найти подход к любому человеку, ну и, конечно, любовь и вовлеченность в проект. Для продюсера проект, в который он вовлечен — это детище, которое требует инвестиций и особого внимания.
Что самое интересное в работе
Контакт с людьми — самая интересная часть работы. В особенности, когда эти люди — герои твоих эпизодов, со своими необычными, интересными историями и взглядами или жизненным опытом, не похожим на твой.
Контакт с людьми — самая интересная часть работы
Хочу создать документальные фильмы на социальные темы от иммиграции до темы молодежи и нового движения, к которому оно стремится. В нашем мире полно людей и историй, которые способны вдохновлять, именно поэтому я выбрала для себя продюсирование документальных проектов.