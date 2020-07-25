Казахстанские продюсеры о своем опыте работы с Netflix, CBS, Apple и не только

Гаухар Нуртас, город — Лос-Анджелес, продюсер, TV host, актриса, режиссер, @gia_noortas













О начале карьеры

О профессии

Что самое интересное в работе

Нужно уметь по-философски относиться к провалам, иметь силы вставать, уметь радоваться жизни и видеть успех

Еркебулан Куришбаев, 32 года, город — Алматы, продюсер, @qeshaq













О начале карьеры

О профессии

Стараться предвидеть все риски — также одна из задач продюсера

Что самое интересное в работе

Алена Казакова, 31 год, город — Лос-Анджелес, Нью-Йорк, продюсер, @alyonashow













О начале карьеры

О профессии

Что самое интересное в работе





Контакт с людьми — самая интересная часть работы

Я приехала в Лос-Анджелес специально для этого. Как и многие, поначалу думала, что буду актрисой. Но через год решила, что создание собственных проектов гораздо интереснее, и выбрала профессию продюсера. Также я прислушалась к мнению старшего брата Жанботы Туякбаева, автора известной песни «Атамекен», который считал, что у меня хорошие организационные способности.А первой кампанией по продвижению казахстанских фильмов на Западе оказалась работа над фильмом «Келин» режиссера Ермека Турсунова в 2009 году. Благодаря таланту создателей картины и работе нашей команды этот фильм попал в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».Это был мой первый опыт производства кино в Казахстане, остальные мои фильмы все были чисто американского производства. Фильм «Токал» был призван привлечь внимание общественности к положению женщин в современном обществе, а также к осознанию пагубного воздействия искаженных отношений в семье на нежную психику детей.Казахстан показал себя так, как никто другой на этой большой культурной арене. Там было большое количество участников из многих стран, но никто не показал себя так, как наши талантливые Димаш Кудайберген и Данэлия Тулешова.. Когда я увидела трейлер этого фильма, я сразу увидела его потенциал. Созвонившись с Аканом Сатаевым, мы решили объединить силы, и я возглавила кампанию фильма. На закрытый показ для членов «Золотого глобуса» я пригласила и друзей, владельцев компании Arclight. Они были в восторге от фильма, и позже между ними и Satai Film был подписан контракт по реализации этой картины.Это впервые в истории казахстанского кино. Я горжусь этим фактом и режиссером Аканом Сатаевым, талантливыми актерами и командой, создавшим этот великолепный фильм. Все важнейшие издания Голливуда писали многократно о фильме и нашей команде. Наша царица Томирис и сегодня, объединив казахстанцев, покоряет мир.Творческие люди влюбляются в идею и зачастую слепо ее любят. Продюсер должен уметь вовремя снять розовые очки и увидеть реальность. Он должен уметь принимать победы и поражения.Иногда ему приносят проект уже в виде написанного сценария, и если в нем есть потенциал, то продюсер за него берется.Каждый день я внимательно смотрю материалы, читаю новости и активно ищу потенциал. Умение найти потенциал — прерогатива продюсера. Продюсер должен быть многозадачным, уметь балансировать, жонглировать проектами, работать параллельно над каждым из них.Профессиональные качества человека превыше всего, но и личные тоже много значат. Когда на рабочей площадке люди работают в тяжелых условиях, команда должна быть как большая семья. Все должны работать сплоченно. С самого начала цель продюсера — обозначить точные задачи перед всеми.Для меня лично самое сложное — быть жесткой.Идти постоянно вперед, но при этом не быть упрямым.Так же, как и в жизни: если не наслаждаться процессом, то никогда не сможешь наслаждаться жизнью. Потому что жизнь — это и есть процесс. Нужно уметь по-философски относиться к провалам, иметь силы вставать, уметь радоваться жизни и видеть успех. Зачастую многие не видят собственные результаты. Надо видеть все реально: видеть успехи и поражения, при этом умея все это принять и идти вперед.. Моя цель — показать миру нашу истинную историю, культуру. Когда объединяются казахстанцы, случаются чудеса. Я всегда готова рассматривать начальные и законченные проекты, которые ищут развитие, дистрибьюторов.Благодаря близкому другу оператору-постановщику Мадиару Сатыбалдиеву, у которого всегда был талант к фото и видео, мы открыли небольшой продакшн и снимали клипы для своих друзей — Диаса Аблаева и Галымжана Молданазара. Затем меня пригласили работать в лучшую продакшн-студию Казахстана AnyKey. Там я и получил опыт продюсирования, работая на крупных иностранных проектах.За людей, технику, проект и бюджет, который выделяет заказчик. Помимо организаторских способностей очень важны коммуникативные навыки и умение находить решения в самых сложных ситуациях.После чего он считает смету и утверждает с заказчиком.То есть у каждой задачи есть своя специфика или жанр. С опытом работы начинаешь понимать, с какой задачей лучше справится тот или иной режиссер, оператор и команда художников-постановщиков.Самое простое — ненормированный график. Бывает, на подготовительном процессе спишь по 4-5 часов в сутки, а на самих съемках, бывает, не спишь по 20-30 часов. Также бывают форс-мажорные ситуации. К примеру, сбой дорогостоящего оборудования, проблемы со здоровьем у кого-то из съемочной группы и непредвиденные погодные условия.Поэтому зачастую приходилось вкладывать свои деньги, чтобы проект состоялся и люди увидели твою работу. Сегодня предложить свои услуги проще, так как за годы сформировалось доверие и наработалось портфолио.Благодаря профессии я за последние годы познакомился и подружился с талантливыми, умными и великими людьми.Или снять клип для известного западного артиста.Мой многолетний путь в карьере телевидения начался с первой стажировки в качестве интерна в постпродакшне. Моя первая оплачиваемая работа за камерой была в качестве ассистента по съемкам.Именно благодаря работе ассистентом по съемкам можно понять, к какой сфере тебя тянет больше всего. Я хотела заниматься организацией съемок и нести ответственность за логистическую часть продакшна. Несколько лет проработав координатором по съемкам, я пришла к реализации того, что мне не хватает креативной энергии и что именно в этом мне нужно себя попробовать. С тех пор и начался путь юного продюсера.Одним из самых запоминающих проектов был Celebrity Apprentice, где моим боссом и ведущим был Арнольд Шварценеггер. На этом проекте я координировала логистическую часть шоу.От исполнительного до линейного, от креативного и кастинг-продюсера до ассоциативного и выездного продюсера, которым являюсь я.Это фундамент моего рабочего процесса. Поиск талантов, локации, драматичных и интересных историй, исторических фактов и экспертов, которые могут на камеру «сочно» раскрыть ту или иную тему.Во время выездных проектов в мои обязанности входят: структурирование съемочного графика, поддержка режиссера, координирование съемочной команды.Моя задача — сохранять профессиональное равновесие и иметь «план Б» на любую непредвиденную ситуацию.Для продюсера проект, в который он вовлечен — это детище, которое требует инвестиций и особого внимания.В особенности, когда эти люди — герои твоих эпизодов, со своими необычными, интересными историями и взглядами или жизненным опытом, не похожим на твой.В нашем мире полно людей и историй, которые способны вдохновлять, именно поэтому я выбрала для себя продюсирование документальных проектов.