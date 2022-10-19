Казахстанские лучники завоевали девять медалей на международном турнире в Грузии

Команда Казахстана успешно выступила на международном турнире по стрельбе из лука в Батуми.
Золотые медали завоевали Бунед Мирзаметов, Адель Жексенбинова — стрельба из блочного лука, Ильфат Абдуллин — классический лук. Трижды спортсмены поднимались на первую ступень пьедестала в командных соревнованиях — блочный лук, микс и классический лук, микс и мужская команда.
В стрельбе из классического лука Санжар Мусаев стал вторым. Также в соревнованиях среди команд Казахстан отметился двумя бронзовыми наградами: среди мужских и женских составов.
Источник: zakon.kz