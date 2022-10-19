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Казахстанские лучники завоевали девять медалей на международном турнире в Грузии
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Сегодня в 10:27

Казахстанские лучники завоевали девять медалей на международном турнире в Грузии

Команда Казахстана успешно выступила на международном турнире по стрельбе из лука в Батуми.

Золотые медали завоевали Бунед Мирзаметов, Адель Жексенбинова — стрельба из блочного лука, Ильфат Абдуллин — классический лук. Трижды спортсмены поднимались на первую ступень пьедестала в командных соревнованиях — блочный лук, микс и классический лук, микс и мужская команда.

В стрельбе из классического лука Санжар Мусаев стал вторым. Также в соревнованиях среди команд Казахстан отметился двумя бронзовыми наградами: среди мужских и женских составов.

Источник: zakon.kz

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