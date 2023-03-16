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Казахстанские гимнастки завоевали четыре медали на турнире в Греции
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Новости

Сегодня в 11:36

Казахстанские гимнастки завоевали четыре медали на турнире в Греции

В столице Греции Афинах завершился VIII международный турнир по художественной гимнастике «Кубок Афродиты»

В этом соревновании в одиночном разряде награды завоевали три спортсмена национальной сборной — гимнастки специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 г. Астана. Эрика Жайлауова стала бронзовым призером, а Дарья Кошербаева завершила выступлением на четвертом месте.

Также призовые места заняли столичные спортсменки, выступавшие среди молодежи. Это Айым Мейржанова и Акмарал Ерекешева. Обе показали свое мастерство в упражнениях с лентой. Айым стала бронзовым призером, набрав 25.850 баллов, а Акмарал в финале завоевала серебряную медаль.

Источник: inform.kz

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