Казахстанские гимнастки завоевали четыре медали на турнире в Греции

В столице Греции Афинах завершился VIII международный турнир по художественной гимнастике «Кубок Афродиты»

В этом соревновании в одиночном разряде награды завоевали три спортсмена национальной сборной — гимнастки специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 г. Астана. Эрика Жайлауова стала бронзовым призером, а Дарья Кошербаева завершила выступлением на четвертом месте.

Также призовые места заняли столичные спортсменки, выступавшие среди молодежи. Это Айым Мейржанова и Акмарал Ерекешева. Обе показали свое мастерство в упражнениях с лентой. Айым стала бронзовым призером, набрав 25.850 баллов, а Акмарал в финале завоевала серебряную медаль.