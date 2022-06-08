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Казахстанские «дотеры» победили в международном турнире
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Сегодня в 17:08

Казахстанские «дотеры» победили в международном турнире

Первый киберспортивный чемпионат SCO Students Cup среди студентов стран-участников Шанхайской организации сотрудничества состоялся на этой неделе в Ташкенте, Казахстан на этом турнире представили две пятерки — по Dota 2 и по CS:GO. Общий призовой фонд турнира составил более 7,5 миллионов тенге.

Qazaq Cybersport Federation совместно со своим генеральным партнером 1XBET провели формирование составов по обеим дисциплинам и организовали поездку игроков в столицу Узбекистана — Ташкент.

В сборную страны по дисциплине Dota 2 вошли Алимжан watson' Исламбеков, Мирас Mirage' Мутан, Амир Dodren Акмоллин, Алдияр melvin Молдабеков и Арман Malady Оразбаев.

В национальную студенческую пятерку по Counter-Strike: Global Offensive вошли Дмитрий Dangetsu Пак, Ахат Alef- Айтжанов, Жангир Janewka Утешев, Кирилл Liamie Кадыров и Данила 9makasi Бекшенев.

Команда по CS:GO в противостоянии с командой из Российской Федерации потерпела поражение и вылетела из турнира.

Триумфом турнира стала победа сборной Казахстана по дисциплине Dota 2. Коллектив стал чемпионами соревнования, не проиграв ни одной карты на пути к гранд-финалу. В решающей встрече за трофей игроки обыграли сборную Узбекистана со счетом 2:0, заработав около 2 миллионов тенге из общего призового фонда.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.