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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Казахстанские деятели искусства, добившиеся успеха в Италии, Испании, Великобритании
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Сегодня в 10:50

Казахстанские деятели искусства, добившиеся успеха в Италии, Испании, Великобритании

Мария Мудряк, @maria_mudryak


Мария Мудряк.jpg

 Мария Мудряк — казахстанская оперная певица. В 10 лет переехала в Италию обучаться оперному вокалу, где продолжает жить и сейчас. Певица исполняла роли во многих спектаклях на сценах знаменитых театров мира. На конкурсе классической песни Beivebere в Амстердаме вошла в топ-10 лучших сопрано в мире.

Галия Бисенгалиева, @galbisen


Галия Бисенгалиева.jpg

 Галия Бисенгалиева — казахстанско-британская скрипачка, композитор. Выступала с сольными программами в Европе, США, Индии, Турции, Бразилии. С успехом дебютировала в театре «Колон», где получила награду Revelacion от Ассоциации музыкальных критиков Аргентины.

Выпустила два альбома: EP ONE и EP TWO на своем собственном музыкальном лейбле NOMAD.

Ержан Кулибаев, @erzhan_kulibaev


Ержан Кулибаев.jpg

Ержан Кулибаев — талантливый скрипач. Живет в Испании. Выступал с концертами в Европе, Казахстане, Кувейте, Мексике, России, Украине, Японии. Был награжден Почетным дипломом королевы Испании Софии и приглашен выступить в Королевском дворце Эль-Пардо.

Рахат-Би Абдысагин, facebook


 Рахат Би Абдысагин.jpg

Рахат-Би Абдысагин — композитор и пианист. Написал две оперы и более 100 классических музыкальных произведений. Его называют казахским Моцартом. Был принят в докторантуру трех престижнейших вузов Италии, которые в прошлом году успешно завершил.

Произведения композитора звучат в концертных залах Европы, Южной Кореи, России, Украины, Китая и США.

Шернияз Мусахан, facebook


Шернияз Мусахан.jpg

Шернияз Мусахан — казахстанский скрипач. Живет в Швейцарии. Солировал вместе с Королевским филармоническим оркестром Лондона, базельским симфоническим оркестром, симфоническим оркестром «Астана Опера». Также выступал во многих театрах Европы и России. В 2015 году стал художественным руководителем оркестра «Молодые солисты Евразии».

Салтанат Ахметова, @saltanatakhmetova


Салтанат Ахметова.jpg

Салтанат Ахметова — оперная певица, солистка театра «Астана Опера». Победительница российского проекта «Большая опера». Лауреат многочисленных национальных и международных вокальных конкурсов.

Айгуль Шамшиденова, @aigul_opera


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 Айгуль Шамшиденова — оперная певица. В 13 лет на всемирном конкурсе исполнительских искусств в Голливуде получила Гран-при и четыре золота. Айгуль — ведущая солистка филармонии Малера в Вене. Выступает на 20 языках по всему миру.

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