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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Казахстанские бренды и магазины, которые шьют теплые худи и свитшоты
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Сегодня в 17:43

Казахстанские бренды и магазины, которые шьют теплые худи и свитшоты

Qazaq Republic, @qazaq.republic

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Qazaq Republic — бренд с национальной айдентикой в современном стиле. Бренд придерживается минимализма в своем стиле, а также экологических стандартов. Здесь можно приобрести худи и свитшоты в разных цветах и с интересными принтами.

Стоимость: худи с замком — 18 000 тг, свитшот — 14 000 тг

Где купить: в магазинах Marwin, Алматы, QR: Showroom, ул. Маметова, 47, доставка по всему Казахстану

Контакты: 8 778 948 98 00

Shy, @shy.wear

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Это первый̆ бренд в Казахстане, который̆ специализируется только на Oversize. Их политика — No Sizes, что значит, изделия все одного и того же размера. Они представляют мягкие и минималистичные худи и свитшоты в различных приятных тонах.

Стоимость: худи — 29 900 тг, свитшот — 17 500 тг

Где купить: заказ по телефону, доставка по всему Казахстану

Контакты: 8 771 573 04 04

By Izzi Sisters, @by_izzi_sisters

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Это минималистичный бренд двух сестер, которые шьют качественную одежду в большой палитре цветов. В их коллекции есть спортивные костюмы, свитшоты и мягкие худи разного фасона.

Стоимость: худи — от 16 000 тг, свитшот — от 13 000 тг

Где купить: примерка в Астане, доставка по всему миру

Контакты: 8 705 573 63 69

Bibotta, @bibotta_

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Этот бренд создает стильную одежду для современных людей. Одежду этого бренда носят местные звезды. В их коллекции есть место для худи и свитшотов с лаконичными принтами.

Стоимость: худи — от 16 000 тг

Где купить: Алматы, ул. Жолдасбекова, 9а

Контакты: 8 702 809 11 92

Baikonur, @baikonurstreetwear

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Эта марка одежды из столицы, вдохновленная космосом, уличной культурой и отличной музыкой. Этот бренд шьет теплые худи и свитшоты с оригинальными принтами и надписями с акцентом на казахскую культуру.

Стоимость: худи — от 14 500 тг

Где купить: ул. Желтоксан, 2т; ул. Туркестан, 8/1; ул. Иманова, 41

Контакты: 8 702 635 05 03

Ginger, @ginger.almaty

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Бренд цитирует строчки из песен на разных языках и принимает заказы на индивидуальные вышивки на худи и свитшоты. Бренд создает одежду с душой, что видно по популярности.

Стоимость: свитшоты — от 12 500 тг, толстовки/худи — от 13 500 тг

Где купить: доставка по всему Казахстану

Контакты: 8 705 510 00 51


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