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Казахстанские борцы завоевали три медали по борьбе
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Сегодня в 10:00

Казахстанские борцы завоевали три медали по борьбе

В Улан-Баторе продолжается чемпионат Азии по видам борьбы.

Двое казахстанских вольников отметились бронзовыми медалями.

В схватке за третье место весовой категории до 70 килограммов Талгат Сырбаз оказался сильнее иранца Мохаммадмехди Мослема Еганехомжафари. Чистая победа казахстанца — 4:0.

Соперником Мамеда Ибрагимова, выступающего в весе до 97 килограммов, стал Мухаммадрасул Рахимов из Узбекистана. Казахстанец выиграл со счетом 3:2 и принес вторую «бронзу» в копилку страны.

Также серебряную медаль континентального первенства завоевал Рахат Калжан в весовой категории до 57 килограммов.

Источник: olympic.kz

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