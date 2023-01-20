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Казахстанки Рыбакина и Данилина прошли во второй круг парного разряда AusOpen-2023
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Сегодня в 11:31

Казахстанки Рыбакина и Данилина прошли во второй круг парного разряда AusOpen-2023

Казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Анна Данилина успешно начали свой турнирный путь в парных состязаниях Открытого чемпионата Австралии 2023 года.

Вначале успеха добилась лучшая теннисистка страны в парном разряде Анна Данилина, которая в тандеме с Санией Мирза из Индии в двух сетах обыграли теннисистов из Венгрии и США.

Елена Рыбакина играла с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Елена и Анастасия на старте парного турнира были сильнее одних из теннисисток-фаворитов АusOpen-2023 из Украины и Латвии.

За выход в третий круг казахстанско-российский дуэт встретится с парой Чана из Тайпей и Гуарачи из Чили.

Источник: zakon.kz

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