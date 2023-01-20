Казахстанки Рыбакина и Данилина прошли во второй круг парного разряда AusOpen-2023

Казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Анна Данилина успешно начали свой турнирный путь в парных состязаниях Открытого чемпионата Австралии 2023 года.Вначале успеха добилась лучшая теннисистка страны в парном разряде Анна Данилина, которая в тандеме с Санией Мирза из Индии в двух сетах обыграли теннисистов из Венгрии и США.
Елена Рыбакина играла с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Елена и Анастасия на старте парного турнира были сильнее одних из теннисисток-фаворитов АusOpen-2023 из Украины и Латвии.
За выход в третий круг казахстанско-российский дуэт встретится с парой Чана из Тайпей и Гуарачи из Чили.
Источник: zakon.kz