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Казахстанка стала чемпионкой мира по борьбе среди юниорок
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Сегодня в 10:37

Казахстанка стала чемпионкой мира по борьбе среди юниорок

Сборная Казахстана выиграла золотую медаль на юниорском чемпионате мира по видам борьбы в Уфе.

Ее обладательницей стала Нилуфар Раимова, которая в женском финале весовой категории до 57 килограммов оказалась сильнее итальянки Авроры Руссо — 8:6.

Источник: tengrinews.kz

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