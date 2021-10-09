Казахстанка попала на обложку журнала ELLE

Казахстанская модель, художница и начинающая актриса Айя Сарбасова попала на обложку журнала Elle.
Съемка, в которой приняла участие Айя, стала частью масштабного проекта редакции российского издания Elle.
Съемки проходили близ Алматы, в окрестностях Кольсайских озер, в том числе в селе Жаланаш, у берегов Кольсая и Каинды. В кадре Айя примеряет исключительно одежду авторства казахстанских дизайнеров.
Казахстанскую обложку создала местная команда, в которую вошли фотограф Баурджан Бисмильдин, арт-директор Марина Айбасова, стилист Ажар Кудайбергенова, визажист Азиз Пархатов, хэйр-стилист Жанна Архипова, сет-дизайнер Евгения Артемова, продюсер Жанетта Сабирова, ассистент фотографа Айнура Мусагулова.
Источник: tengrinews.kz