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Казахстанка переплыла пролив Ла-Манш
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Сегодня в 09:41

Казахстанка переплыла пролив Ла-Манш

Казахстанская спортсменка Мадина Курманбаева с 19 на 20 сентября переплыла Ла-Манш из британского порта Дувр во французский Кале без гидрокостюма. Она в одиночку преодолела 68 км за 16 часов 54 минуты.

Заплыв через Ла-Манш считается одной из самых престижных ультрамарафонских дистанций — это «плавательный Эверест».

Источник: vecher.kz

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