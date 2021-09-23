Казахстанка переплыла пролив Ла-Манш





Заплыв через Ла-Манш считается одной из самых престижных ультрамарафонских дистанций — это «плавательный Эверест».





Казахстанская спортсменка Мадина Курманбаева с 19 на 20 сентября переплыла Ла-Манш из британского порта Дувр во французский Кале без гидрокостюма. Она в одиночку преодолела 68 км за 16 часов 54 минуты.