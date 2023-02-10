Казахстанка о переезде в США, карьере в Microsoft и о том, как быстро адаптироваться в новой стране

Алуа Конкол рассказала о своем опыте переезда в США. Девушка поделилась, как училась в американском вузе и устроилась в Microsoft. ​

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Алуа Конкол, город — Вашингтон, Software Engineer в Microsoft, @alua_usa

О переезде

Я из города Кокшетау. Училась в ЕНУ имени Л. Н. Гумилева в Астане. После полугодового обучения, в 18 лет выиграла стипендию «Болашак» и уехала в США.

Я живу в Штатах с 2006 года, но было время, когда я возвращалась в Казахстан. С прошлого года работаю в Microsoft на позиции Software Engineer.

Об адаптации и сложностях

Я приехала в США, будучи молодой студенткой. Сложности тогда были совершенно другие. Самая первая сложность — язык: местный диалект. Я думала, что английский язык у меня на хорошем уровне, так как я изучала его с первого класса, и мы проходили языковую подготовку. Но в Казахстане мы изучаем британский английский, а по приезде — американский акцент и его жаргоны сбивали с толку.​





Еще одна сложность — отсутствие автомобиля. Будучи студентами, мы жили в общежитии, а университет находился в маленьком городке Манхэттен в Канзасе. Мне и другим казахстанским студентам было сложно передвигаться по городу, так как общественный транспорт не был развит. Каждый раз, когда надо было покупать продукты или куда-то съездить, приходилось просить кого-то о помощи.

Первый город, куда я прилетела, был Чикаго. Там мы проходили языковые курсы. Первое впечатление от города — небоскребы. Я чувствовала себя как в фильмах. Никогда не забуду ощущение, когда твоя детская мечта наконец-то исполняется.​

Еще в Штатах меня удивила чистота улиц. Здесь нет пыли, слякоти. Сразу поняла, почему американцы не снимают обувь дома.





Больше всего мне нравится раскрепощенность, толерантность людей в США. Например, в университете ​ были девочки, которые спокойно приходили на лекции в пижамах. Или часто я видела американцев, которые разгуливали зимой в шортах. Самое интересное — никто никому ничего не говорит. Никто никого не обсуждает. Здесь каждый делает то, что ему нравится.

Людям, которые переехали в США с Green Сard, советую не стремиться в большие города, как Нью-Йорк или Майами. Тем, у кого уже есть легальный статус, советую фокусироваться на карьере. В Штатах много разных индустрий. Все зависит от того, какую карьеру ты хочешь выбрать. Если хочешь работать в автоиндустрии и тебя интересуют автомобильные компании, езжай в Детройт. Если тебя интересует производство металла и стали, езжай в Питтсбург. А если тебе нравится киноиндустрия или финансовый бизнес, тогда тебе в Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Город надо выбирать по сфере, в которой ты хочешь развиваться. Именно там будет больше возможностей найти работу, связи и друзей. Не ограничивайтесь только большими городами. В США много мест, которые иммигранты не рассматривают. ​

Как искать работу в США

Поскольку я переехала в США по стипендии «Болашак», должна была вернуться в Казахстан. У меня не было намерений оставаться. Но на третьем курсе я встретила будущего мужа. А уже по окончании четвертого курса вернулась в Казахстан и два года отработала на IT-компанию, которая внедряла систему SAP в дочерние компании «КазМунайГаз». Уже позже я вышла замуж, и мы с супругом переехали в Южную Корею, где он получил работу. Но у меня не было разрешения для работы в этой стране.

IT — обширное понятие, и здесь много направлений





Моя следующая карьерная ступень была в США. Я устроилась в автокомпанию Webasto в 2017 году. К тому времени у меня уже было двое детей. В компании я помогала с внедрением SAP-системы и отработала там четыре года. В 2022 году меня пригласили на интервью в Microsoft, и с июня я работаю в этой компании.

IT — обширное понятие, и здесь много направлений. Вы можете быть бизнес-аналитиками, проектными менеджерами. Если вы программист и хотите писать код, тогда вам нужно изучать языки. Если вы работаете с data-базами, нужно учить Java, Python и C++. Самое главное — знать, в какой сфере вы хотите развиваться.

О работе в Microsoft

Моя команда работает в головном офисе компании — в Сиэтле. Она называется SAP Deliver Engineering Team. Мы относимся к логистике и sales and distribution. Под нашим руководством находятся все заказы, которые приходят на сайт. Все транзакции, которые происходят при покупке, к примеру, Xbox, проходят в программу SAP. Мы составляем разные отчеты, связанные с транзакциями. Делаем и другую работу.





Мне нравится, что в Microsoft большой акцент на развитии. Один из важных принципов компании — это Growth Mindset. К примеру, я Software Engineer в SAP. Но если я интересуюсь другими программами, это поощряется компанией. Мне предоставят все условия, инструменты для развития. Компания доверяет сотруднику, сотрудник — компании. И на этом доверии строятся отношения и вся рабочая культура. ​

Как повлиял переезд

Мне нравится, что в Америке везде присутствует свобода выбора, свобода слова. И это для меня важно. ​