Казахстанка Екатерина Шабалина выиграла чемпионат Южной Азии по триатлону

В непальском Покхаре прошли Кубок Азии и чемпионат Южной Азии по триатлону. В соревнованиях приняли участие 63 спортсмена из Австрии, Бангладеш, Индии, Казахстана, Польши и Японии.

Участники боролись за призовые места на спринтерской дистанции. Казахстанский флаг защищали члены национальной команды Екатерина Шабалина, Надежда Бекмаганбетова, Юлия Озерова, Кирилл Рожков, Даниил Зубцов и Алихан Абусеит.





По итогам гонки Екатерина завоевала первое место, финишировав со временем 01:02:20. Надежда Бекмаганбетова заняла третье место и удостоилась бронзовой медали. Ее итоговый результат — 01:04:14. Юлия Озерова финишировала на пятой позиции. Казахстанский подиум разбавила японка Хираку Фукуока, ставшая второй.

У мужчин Даниил Зубцов завершил гонку на седьмой позиции, Алихан Абусеит — на восьмой.

Источник: olympic.kz