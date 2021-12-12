Twitter опубликовал список самых обсуждаемых фильмов в 2021 году

Twitter составил список самых обсуждаемых в соцсети фильмов в 2021 году. В топ попали картины, которые уже вышли в этом году, и те, премьеры которых еще не состоялись. Однако среди них оказался и «Шрек», которого мир увидел 20 лет назад.
Вот список, который определил Twitter:
— «Бэтмен», 2022 год
— «Шрек», 2001
— «Годзилла против Конга», 2021
— «Дюна», 2021
— «Отряд самоубийц», 2021
— «Черная вдова», 2021
— «Черная пантера», 2018
— «Вечные», 2021
— «Человек-паук: Нет пути домой», 2021
— «Лига справедливости» Зака Снайдера, 2021.
Дело в том, что 12 мая культовый мультфильм «Шрек» отметил юбилей, ему исполнилось 20 лет. В честь этого Universal Pictures выпустила 4K-переиздание ленты, а фанаты посвятили зеленому орку немало постов в соцсети.
Источник: daily.afisha.ru