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Twitter опубликовал список самых обсуждаемых фильмов в 2021 году
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Сегодня в 10:52

Twitter опубликовал список самых обсуждаемых фильмов в 2021 году

Twitter составил список самых обсуждаемых в соцсети фильмов в 2021 году. В топ попали картины, которые уже вышли в этом году, и те, премьеры которых еще не состоялись. Однако среди них оказался и «Шрек», которого мир увидел 20 лет назад.

Вот список, который определил Twitter:

— «Бэтмен», 2022 год

— «Шрек», 2001

— «Годзилла против Конга», 2021

— «Дюна», 2021

— «Отряд самоубийц», 2021

— «Черная вдова», 2021

— «Черная пантера», 2018

— «Вечные», 2021

— «Человек-паук: Нет пути домой», 2021

— «Лига справедливости» Зака Снайдера, 2021.

Дело в том, что 12 мая культовый мультфильм «Шрек» отметил юбилей, ему исполнилось 20 лет. В честь этого Universal Pictures выпустила 4K-переиздание ленты, а фанаты посвятили зеленому орку немало постов в соцсети.

Источник: daily.afisha.ru

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