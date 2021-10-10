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Казахстанец вышел в полуфинал чемпионата мира по греко-римской борьбе
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Сегодня в 11:15

Казахстанец вышел в полуфинал чемпионата мира по греко-римской борьбе

Капитан сборной Казахстана по греко-римской борьбе Алмат Кебиспаев вышел в полуфинал чемпионата мира в Осло.

Выступавший в весовой категории до 67 килограммов Алмат Кебиспаев в первом поединке встречался с Максимом Неходой из Беларуси.

В четвертьфинале Кеписбаев провел поединок с чемпионом Европы 2020 года Мортеном Торресеном. В первом периоде встречи Алмат уступал сопернику со счетом 0:5. Во втором периоде он удачно применил прием, и смог переломить ход поединка, завершив встречу со счетом 9:6.

В полуфинале Алмат Кебиспаев встретится с Назиром Абдуллаевым из России.

Источник: sports.kz

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