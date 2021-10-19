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Казахстанец выиграл Кубок мира среди аккордеонистов
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Сегодня в 10:53

Казахстанец выиграл Кубок мира среди аккордеонистов

Павлодарец Олжас Нурланов завоевал победу на 74 международном Кубке мира среди аккордеонистов и стал первым музыкантом из Казахстана, получившим высокую награду в этом престижном конкурсе.

В этом году Кубок мира среди аккордеонистов прошел в Мюнхене с 13 по 17 октября. Ежегодно в этом крупном международном конкурсе, который также называется чемпионатом мира среди аккордеонистов, принимают участие более сотни музыкантов. 22-летний казахстанский баянист победил в категории Senior Coupe Mondiale среди участников до 32 лет.

Игрой на баяне Олжас Нурланов занимается с шести лет. Его первым педагогом стал отец, почетный работник образования Казахстана Мейрман Алимкулов. С 8 лет мальчик начал принимать участие в конкурсах и концертах. В репертуаре баяниста самые разные произведения, от классических до народных и современных. Летом 2012 года на фестивале «Казахстан баян-фест» юного музыканта назвали «будущим баянной музыки», а в октябре того же года он стал победителем IV Международного конкурса баянистов в Китае.

Источник: tengrinews.kz

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