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Казахстанец Сергей Морозов одержал первую победу в UFC
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Сегодня в 11:35

Казахстанец Сергей Морозов одержал первую победу в UFC

В Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 31. Казахстанский боец легчайшего веса Сергей Морозов встретился на ринге с немцем ливанского происхождения Халидом Тахой.

Бой, проходивший в предварительном карде ивента, завершился победой Морозова единогласным решением судей. Все трое отдали предпочтение казахстанцу — 30:27 по итогам трех проведенных раундов.

Первый раунд прошел с преимуществом казахстанца. Ближе к экватору стартовой пятиминутки Сергею удалось провести тейкдаун, а затем контролировать своего соперника в партере.

Во втором раунде стартовые две минуты прошли в стойке. Оба бойца отмечались взрывными атаками, но после этого Морозову вновь удалось перехватить инициативу. Три тейкдауна и полный контроль как в партере, так и в клинче. Благодаря этому Сергей уходил на минутный перерыв в хорошем расположении духа.

В третьем раунде Сергей практически с самого начала пятиминутки не отпускал соперника из-под своего контроля. Казахстанцу удалось уверенно отработать в клинче. Лишь на последней минуте Халид смог выбраться в стойку. Но и там Морозов отлично отработал на дистанции.

Источник: tengrinews.kz

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