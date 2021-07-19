Казахстанец Сергей Морозов одержал первую победу в UFC





Бой, проходивший в предварительном карде ивента, завершился победой Морозова единогласным решением судей. Все трое отдали предпочтение казахстанцу — 30:27 по итогам трех проведенных раундов.





Первый раунд прошел с преимуществом казахстанца. Ближе к экватору стартовой пятиминутки Сергею удалось провести тейкдаун, а затем контролировать своего соперника в партере.

Во втором раунде стартовые две минуты прошли в стойке. Оба бойца отмечались взрывными атаками, но после этого Морозову вновь удалось перехватить инициативу. Три тейкдауна и полный контроль как в партере, так и в клинче. Благодаря этому Сергей уходил на минутный перерыв в хорошем расположении духа.

В третьем раунде Сергей практически с самого начала пятиминутки не отпускал соперника из-под своего контроля. Казахстанцу удалось уверенно отработать в клинче. Лишь на последней минуте Халид смог выбраться в стойку. Но и там Морозов отлично отработал на дистанции.

В Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 31. Казахстанский боец легчайшего веса Сергей Морозов встретился на ринге с немцем ливанского происхождения Халидом Тахой.