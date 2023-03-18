Это Google Pixel 8 Pro. Новый флагман показали на первых качественных изображениях

Проверенный сетевой информатор под ником OnLeaks опубликовал первые рендеры флагманского смартфона Google Pixel 8 Pro, который вполне могут показать на мероприятии Google I/O 10 мая.

Изображения показывают, что корпус немного изменился по сравнению с предшественником и стал более скругленным по углам, однако сам экран будет плоским. Изогнутые по бокам дисплеи, которые устанавливают во многие флагманские смартфоны, любят далеко не все пользователи.

Существенным изменениям подвернется модуль камеры. Металлический выступ остался, но при этом все три модуля будут расположены в общем овальном вырезе, тогда как у Pixel 7 Pro один объектив отделен от двух других.

Источник: ixbt.com