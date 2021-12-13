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Казахстанец одержал победу над британцем и завоевал титул чемпиона WBA
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Сегодня в 10:15

Казахстанец одержал победу над британцем и завоевал титул чемпиона WBA

На вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы состоялся поединок казахстанского боксера Камшыбека Кункабаева с британцем Стивеном Уордом.

Со стартового гонга соперники выбрали невысокий темп: Кункабаев занял центр ринга и теснил Уорда к канатам, который предпочитал контратаковать. В пятом раунде у казахстанца прошел удар по печени, после чего британец оказался на канвасе.

Развязка наступила в седьмом раунде, когда Уорд получил рассечение, и бой пришлось остановить. В итоге пришлось обратиться к судейским запискам, на которых победу единогласным решением одержал Кункабаев.

Источник: tengrinews.kz

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