Казахстанец одержал победу над британцем и завоевал титул чемпиона WBA

На вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы состоялся поединок казахстанского боксера Камшыбека Кункабаева с британцем Стивеном Уордом.

Со стартового гонга соперники выбрали невысокий темп: Кункабаев занял центр ринга и теснил Уорда к канатам, который предпочитал контратаковать. В пятом раунде у казахстанца прошел удар по печени, после чего британец оказался на канвасе.

Развязка наступила в седьмом раунде, когда Уорд получил рассечение, и бой пришлось остановить. В итоге пришлось обратиться к судейским запискам, на которых победу единогласным решением одержал Кункабаев.

Источник: tengrinews.kz