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Казахстанец Магжан Шамшадин выиграл «золото» Grand Slam по дзюдо
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Вчера в 10:12

Казахстанец Магжан Шамшадин выиграл «золото» Grand Slam по дзюдо

Турнир прошел в столице Хорватии Загребе. Магжан Шамшадин завоевал золотую медаль в категории до 60 килограммов.

В финале Шамшадин оказался сильнее корейца Вон Джин Кима.

Источник: zakon.kz

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