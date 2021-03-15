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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Казахстанец Иманбек Зейкенов получил премию «Грэмми»
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Сегодня в 11:20

Казахстанец Иманбек Зейкенов получил премию «Грэмми»

14 марта прошла церемония «Грэмми». Национальная академия искусства и науки звукозаписи США вручила премию диджею из Казахстана в категории «лучший ремикс».

Imanbek обошел Rac, Morgan Page, Louie Vega, Bazzi vs. Haywyre.

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#казахстан #музыка #грэмми #imanbek
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